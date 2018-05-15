В Китае создали электрокар стоимостью $5 тыс.

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский производитель Shandong Qilu Fengde презентовал электрокар P8, который будет стоить всего $5 тыс., пишут СМИ.

По дизайну новинка похожа на Bugatti Chiron. Кузов авто имеет двухцветную окраску с характерным С-образным элементом. При этом размер электрокара P8 меньше оригинального Bugatti Chiron.

Автомобиль P8 может развивать максимальную скорость в 50 км/ч. Он оснащен мотором, который генерирует 3,35 лошадиные силы. Питание обеспечивает свинцово-кислотный аккумулятор на 72 Вт. -0-