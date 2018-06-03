В Люксембурге планируют выпускать автомобиль на сжатом воздухе

овинка представляет собой трехколесный автомобиль с пластмассовым корпусом 208 см длиной, 160 см шириной и 200 см высотой. Салон рассчитан только на двух человек. Принцип работы пневматического двигателя незатейлив: в трехцилиндровый двигатель подается сжатый до 250 атмосфер возду AirРod 2.0 можно за две минуты на специальной станции со сжатым воздухом. Полная заправка автомобиля обойдется в 2-3 евро на 100 км.