В NASA приступили к сборке нового марсохода

В лаборатории реактивного движения в Пасадене (США) специалисты NASA приступили к сборке марсохода Mars 2020 Rover.
Его запуск запланирован на июль 2020 года. Летательный аппарат должен изучить геологическое строение Марса, состав и плотность его атмосферы, природные ресурсы и возможность экспедиций на планету с участием людей.
На этой планете уже есть один аппарат NASA – Guriosity. Он исследует планету на протяжении 2000 марсианских суток (они на 40 минут длиннее земных.
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