В NASA приступили к сборке нового марсохода

В лаборатории реактивного движения в Пасадене (США) специалисты NASA приступили к сборке марсохода Mars 2020 Rover.

Его запуск запланирован на июль 2020 года. Летательный аппарат должен изучить геологическое строение Марса, состав и плотность его атмосферы, природные ресурсы и возможность экспедиций на планету с участием людей.

На этой планете уже есть один аппарат NASA – Guriosity. Он исследует планету на протяжении 2000 марсианских суток (они на 40 минут длиннее земных.