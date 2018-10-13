В работе Telegram произошел сбой

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой произошел в работе мессенджера Telegram, сообщается в Twitter-аккаунте приложения.
"Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на работу приложения на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы", - говорится в сообщении.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован вечером 13 октября.-0-
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