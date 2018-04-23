В Швеции появится первый в мире аэропорт с виртуальной диспетчерской

Новый аэропорт вскоре откроют в Скандинавских горах недалеко от горнолыжного курорта Сэлен. Отличительной особенностью нового сооружения станет то, что впервые в мире он будет оборудован цифровым диспетчерским центром.

Оснащением занимается компания Saab. Цифровую систему планируют оборудовать уже в этом году, а в 2020 году аэропорт должен начать работу.

Операторы диспетчерской с новой технологией смогут по принципу дополненной реальности накладывать на изображения дополнительные данные, к примеру, номера самолетов. В случае нештатной ситуации эта информация также появится на экране.

Эта технология будет принципиально новой. Ведь сейчас диспетчерские аэропортов размещаются в специальной башне с круговым обзором. Диспетчеры видят все, что происходит на территории аэропорта и контролируют точность выполнения своих указаний. Цифровая диспетчерская будет получать информацию с камер, которые обеспечивают круговой обзор территории. Теперь диспетчерский пункт можно разместить на территории аэропорта, а можно и за ее пределами.

Новая концепция управления называется R-TWR. Ее создатели заявили, что R-TWR позволит существенно уменьшить затраты на организацию диспетчерского центра при строительстве аэропорта и более эффективно использовать площадь аэродрома.