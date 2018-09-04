4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе мониторинга общественной безопасности будет использоваться видеоаналитика. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Республиканская система мониторинга общественной безопасности объединит на одной платформе камеры видеонаблюдения, датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и другие специальные детекторы, каналы связи, центр обработки данных, а также иные системы и информационные ресурсы. "Немаловажно и то, что система мониторинга будет оснащена программным обеспечением видеоаналитики. В совокупности эти новации позволят более оперативно выявлять и предотвращать угрозы общественной и национальной безопасности, передавая в соответствующие госорганы информацию о тех или иных событиях", - отметил заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян.

Предполагается, что пользоваться системой мониторинга будут практические подразделения правоохранительного блока страны. Это позволит эффективнее обеспечивать экономическую, пограничную и информационную безопасность государства, заниматься оперативно-разыскной деятельностью, предупреждать и ликвидировать чрезвычайные ситуации, противодействовать незаконной миграции, выявлять и пресекать террористическую и другую экстремистскую деятельность, контрабанду, а также защищать людей и объекты. "Система мониторинга обеспечит органам внутренних дел круглосуточное наблюдение за обстановкой в местах массового пребывания людей, а также своевременное реагирование на противоправные деяния. Повысится эффективность использования сил и средств, что позволит минимизировать их наличие в общественных местах, а также усовершенствовать работу по охране общественного порядка, раскрытию преступлений и розыску преступников", - пояснил Дмитрий Курьян.

Система мониторинга общественной безопасности создается в Беларуси с 2017 года. Интенсивная работа по внедрению видеонаблюдения началась с конца 2013 года после принятия соответствующего указа. Нормативно была предусмотрена установка спецоборудования на более чем 13,5 тыс. объектах. В настоящее время системами видеонаблюдения оснащено более 81% из них, уточнили в МВД. Начиная с 2014 года количество раскрытых с помощью камер видеонаблюдения преступлений постоянно растет. В 2017 году эта цифра достигла 1730.-0-