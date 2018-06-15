В Сочи презентуют первый российский гоночный солнцемобиль

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в России гоночный электромобиль с солнечными панелями на крыше представят 20 июня в Сочи, сообщает ТАСС.

Солнцемобиль SOL способен разгоняться до 120 км/ч. Он предназначен только для участия в спортивных соревнованиях.

На крыше электромобиля установлены солнечные панели площадью 4 кв.м. Корпус выполнен из углепластика, который используется преимущественно в сфере авиации, военной техники и только начинает применяться для инновационного автомобилестроения.

Во время презентации солнцемобиля будут проведены его тесты и продемонстрированы технические возможности.-0-