В Сочи презентуют первый российский гоночный солнцемобиль

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в России гоночный электромобиль с солнечными панелями на крыше представят 20 июня в Сочи, сообщает ТАСС.
Солнцемобиль SOL способен разгоняться до 120 км/ч. Он предназначен только для участия в спортивных соревнованиях.
На крыше электромобиля установлены солнечные панели площадью 4 кв.м. Корпус выполнен из углепластика, который используется преимущественно в сфере авиации, военной техники и только начинает применяться для инновационного автомобилестроения.
Во время презентации солнцемобиля будут проведены его тесты и продемонстрированы технические возможности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3168 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0007 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1911 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN