В США проводят тест системы, которая избавит дороги от светофоров

Американские ученые разработали систему, благодаря которой можно будет отказаться от эксплуатации светофоров.

В автомобиль будет встроена система, через которую будет налажена связь с другими транспортными средствами. Такой обмен сигналами, по мнению разработчиков, урегулирует трафик и позволит сэкономить время в дороге.

Дата массового запуска проекта пока не определена, ведь у пешеходов нет возможности улавливать подобные сигналы. Но подобная функция уже имеется у беспилотных автомобилей.