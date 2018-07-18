В США проводят тест системы, которая избавит дороги от светофоров

Американские ученые разработали систему, благодаря которой можно будет отказаться от эксплуатации светофоров.
В автомобиль будет встроена система, через которую будет налажена связь с другими транспортными средствами. Такой обмен сигналами, по мнению разработчиков, урегулирует трафик и позволит сэкономить время в дороге.
Дата массового запуска проекта пока не определена, ведь у пешеходов нет возможности улавливать подобные сигналы. Но подобная функция уже имеется у беспилотных автомобилей.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.312 BYN
|2.306 BYN
|2.313 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.985 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1609 BYN
|3.145 BYN
|3.162 BYN