В Уганде ввели налог на пользование соцсетями

Парламент Уганды принял закон, который вводит плату за пользование Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter - 200 угандийских шиллингов в день ($0,05). Об этом сообщает "Би-би-си".
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени считает, что таким способом реально "остановить распространение лжи" в интернете.
Законом вводятся и другие налоги, к примеру, 1% от суммы при всех мобильных транзакциях.
Министр финансов Уганды Матиа Касайя заявил, что новый закон никоим образом не ограничивает пользование интернетом.
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