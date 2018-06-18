В Великобритании изобрели велосипед для майнинга

Британская компания 50cycles создала первый в мире велосипед, с помощью которого можно добывать криптовалюту при движении. Об этом сообщается на сайте компании.
Как свидетельствуют изобретатели данной новинки, для получения криптовалюты на сумму, эквивалентную $26, нужно преодолеть около 1600 км. При этом сам велосипед стоит $2250.
За криптовалюту, полученную во время езды на велосипеде, можно будет оплачивать покупки в некоторых магазинах.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3168 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0007 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1911 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN