В Великобритании создадут военный центр исследований искусственного интеллекта

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании откроют центр разработок технологий искусственного интеллекта, деятельность которого будет направлена на повышение уровня безопасности и обороноспособности страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится на сайте Минобороны Соединенного Королевства, новая структура будет создана на базе военной научно-технической лаборатории в британском городе Портон-Даун на юге страны. Задача новой структуры - улучшить и ускорить процессы внедрения и развития технологий искусственного интеллекта в военной сфере. Основными направлениями деятельности станут разработки в сфере беспилотной военной техники, противодействия информационной войне, киберзащиты, а также систем содействия командному составу в принятии решений.

По данным Минобороны Великобритании, Соединенное Королевство уже потратило 800 млн фунтов стерлингов (свыше $1 млрд) на развитие технологических инноваций для борьбы с потенциальными угрозами безопасности страны.-0-