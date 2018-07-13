В Великом Новгороде создали детский бионический протез руки

Новгородская научно-исследовательская компания "Техбионик" создала детский модульный протез руки. Об этом сообщает ТАСС.
Протез работает за счет биоэлектрических сигналов мышц.
Разработанный в Великом Новгороде протез выполняет схват, раскрытие кисти, а модульность дает возможность подбирать протез индивидуально для каждого случая. Новгородская разработка приводится в действие благодаря электрическому сигналу от мышц.
По словам руководителя научно-исследовательской компании Станислава Муравьева, зарубежные детские протезы способны выполнять только две функции - раскрытие и закрытие кисти. В новгородском образце предполагается три степени свободы движения. "Протез может выполнять, например, пинцетный схват с помощью среднего, указательного и большого пальца, либо силовой - когда сжимаются все пальцы. И важное отличие от других образцов - наш способен адаптировать схват по форме предмета", - рассказал он.
В протезе используется принцип модульности, благодаря которому можно собирать разные конфигурации протеза, в зависимости от патологий пациента. Ранее компания представила вариант модульного протеза для взрослых, который планирует выпускать новгородское предприятие "Квант".
Сейчас в Новгородской области формируется медико-реабилитационный кластер из 15 участников, которые будут заниматься производством средств реабилитации для инвалидов. В течение трех лет в Великом Новгороде также планируется открыть реабилитационный центр, в котором будут использоваться бионические технологии.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3012 BYN
|2.297 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.97 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.168 BYN
|3.156 BYN
|3.17 BYN