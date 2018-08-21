velcom продлевает возможность подключения бесплатного "Безлимитного интернета" для "Комфортов"

Телеком-оператор velcom продлевает действие бесплатной опции "Безлимитный интернет", которая доступна всем абонентам тарифных планов линеек "Комфорт" , "Комфорт+" и "Комфорт+ для бизнеса" .

Услуга позволяет свободно выходить в глобальную сеть даже после окончания трафика, включенного в абонентскую плату. При этом платить за дополнительные мегабайты по-прежнему не нужно!

Скорость интернет-соединения зависит от конкретного тарифа: чем он "тяжелее", тем быстрее "летает" интернет. Вместе с тем ограничение скорости не распространяется на тарифы линейки "Комфорт+ для бизнеса" и начинает действовать только после расходования включенного в абонентскую плату интернет-трафика.

Абоненты тарифных планов линеек "Комфорт", "Комфорт+", "Комфорт+ для бизнеса" могут подключить услугу "Безлимитный интернет" самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в "Личном кабинете". Бесплатной опцией можно воспользоваться до 30 сентября 2018 года включительно.