velcom продлевает возможность подключения бесплатного "Безлимитного интернета" для "Комфортов"

Телеком-оператор velcom продлевает действие бесплатной опции "Безлимитный интернет", которая доступна всем абонентам тарифных планов линеек
Услуга позволяет свободно выходить в глобальную сеть даже после окончания трафика, включенного в абонентскую плату. При этом платить за дополнительные мегабайты по-прежнему не нужно!
Скорость интернет-соединения зависит от конкретного тарифа: чем он "тяжелее", тем быстрее "летает" интернет. Вместе с тем ограничение скорости не распространяется на тарифы линейки "Комфорт+ для бизнеса" и начинает действовать только после расходования включенного в абонентскую плату интернет-трафика.
Абоненты тарифных планов линеек "Комфорт", "Комфорт+", "Комфорт+ для бизнеса" могут подключить услугу "Безлимитный интернет" самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в "Личном кабинете". Бесплатной опцией можно воспользоваться до 30 сентября 2018 года включительно.
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