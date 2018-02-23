Viber добавил несколько полезных функций

У приложения Viber вышло обновление, которое подарило пользователям сразу три новые функции. Разработчики сервиса добавили упоминания в групповых чатах, обновленную систему голосовых сообщений, а также создание резервных копий чата.

Пользователи Viber смогут обращаться к конкретным пользователям в групповых чатах. Для этого нужно поставить символ "@", а человек, имя которого вы указали, получит уведомление о личном обращении.

Увеличилась длительность голосовых сообщений - теперь она составляет 1 минуту. Также было сказано о создании дополнительных копий данных в случае их внезапной потери.-0-