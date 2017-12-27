"ВКонтакте" предлагает подвести итоги года

Социальная сеть "Вконтакте" предлагает своим пользователям подвести итоги уходящего 2017 года и посмотреть, какая активность была на их странице за этот год. С этой целью социальная сеть запустила специальное приложение "Итоги года", в котором любой пользователь может просмотреть свою статистику, а также статистику привязанных сообществ.

"ВКонтакте" предлагает данные по количеству просмотров публикуемых вами записей, количеству отметок "Мне нравится" за год, количеству новых подписчиков и друзей. Также приложение выбирает и показывает вам самую популярную запись, которая была вами опубликована. -0-