Во Франции испытали ускоритель ракеты Ariane 6

Гвианский космический центр Франции сообщил об успешном проведении первого пробного пуска ускорителя P120C для новой ракеты-носителя Ariane 6. Об этом сообщается на сайте компании Ariane Group.

"Пробный пуск P120C длительностью 135 секунд успешно произведен в Куру во Французской Гвиане", - говорится в сообщении. Этот крупнейший в мире твердотопливный ракетный двигатель с монолитным корпусом из углеродного волокна длиной 13 метров будут устанавливать на ракеты Ariane 62, Ariane 64, Vega-C. "Успешный тест первого P120C - это серьезный шаг на пути развития будущих европейских ракет-носителей, - отмечается в пресс-релизе.

После прохождения всех испытаний и получения лицензий компания Europropulsion будет производить до 35 таких ускорителей в год.

В ноябре 2016 года ЕКА и промышленное объединение Airbus Safran Launchers подписали в Париже контракт на разработку и производство новой ракеты-носителя Ariane 6. Она будет выпускаться в двух версиях: легкая - Ariane 62, способная нести нагрузку массой до 5 т, и тяжелая - Ariane 64, позволяющая выводить на орбиту до 10,5 т груза.