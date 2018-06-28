Wargaming открывает интернатуру для художников и дизайнеров

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал прием заявок в Wargaming Forge Art - интернатуру для художников, дизайнеров и HTML5-аниматоров на базе минского центра разработки Wargaming, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки World of Tanks.

"Wargaming Forge Art приглашает студентов старших курсов и начинающих специалистов получить опыт в "боевых" условиях и попробовать силы в решении настоящих задач для известных игровых проектов. Здесь можно получить знания и навыки, которые пригодятся в будущей работе", - рассказали в компании.

Этим летом Wargaming Forge Art проводит обучение по четырем направлениям: Brand Identity Design; CG Art; Graphic Design; HTML5/JS Animation.

За каждым интерном будет закреплен ментор, обладающий внушительным опытом в своей сфере и имеющий за плечами множество реализованных проектов. Самые успешные интерны смогут получить работу (на постоянной основе или удаленно) в департаменте Marketing Creative Service СООО "Гейм Стрим", минского центра разработки Wargaming.

"Marketing Creative Services - творческое сердце Wargaming, где родились наши самые известные маркетинговые кампании. Wargaming Forge Art - шанс для каждого молодого и талантливого художника раскрыть свой потенциал и попасть на работу в эту дружелюбную команду экспертов, - рассказала ментор проекта бренд-дизайнер Анна Бабицкая. - Под руководством опытных специалистов интерны узнают о том, как создаются арты, промоматериалы и айдентика для легендарных игр. Университеты и колледжи дают теорию - мы же учим на реальных кейсах".

Отбор в Wargaming Forge Art проходит на конкурсной основе. Желающим необходимо выполнить тестовое задание и отправить заявку на сайте курса до 9 июля (включительно). Сам курс стартует 23 июля и продлится до 16 октября 2018 года. Получить больше информации и подать заявку на обучение можно на сайте проекта .

Как добавили в минском центре разработки WoT, в 2017 году в Wargaming Forge проводилось обучение по программам Software Engineers и Data Analytics. За три месяца ребята познакомились с основами программной инженерии и анализа данных, подготовили выпускные проекты. Сейчас шесть выпускников курса работают в минском офисе компании.-0-