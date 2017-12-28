WhatsApp будет недоступен на ряде смартфонов в 2018 году

Мессенджер WhatsApp отказывается от поддержки некоторых операционных систем с 1 января 2018 года. В частности прекращается работа сервиса на смартфонах с ОС Windows Phone 8.0 (или более старых версий), BlackBerry OS или BlackBerry 10.

Также прекращается поддержка Nokia S40, а к 2020 WhatsApp не будет работать на смартфонах под управлением ОС Android 2.3.7 и старше. Отказ от поддержки произойдет постепенно.

Пользователям рекомендуют перейти на новые версии Android, iPhone или Windows Phone.