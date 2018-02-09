WhatsApp тестирует собственный платежный сервис

Известный мессенджер WhatsApp выходит на новый уровень и расширяется – совсем скоро у него появится собственная платежная система. Пока сервис находится на стадии тестирования, поэтому со стопроцентной уверенностью заявлять о запуске платежной системы нельзя.

При этом, в Индии WhatsApp Pay уже заработал в бета-версии. Компания ведет переговоры с банками о синхронизации с платежными картами.

Если платежная система действительно заработает по всему миру, то пользователи мессенджера смогут оплачивать свои покупки прямо из него. Сейчас основной задачей для разработчиков является достижение выгодной договоренности с различными банками. Потому что без нее деньги можно переводить лишь из одного кошелька WhatsApp Pay в другой, что сильно ограничивает возможности сервиса.