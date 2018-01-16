Xiaomi представила 50-дюймовый телевизор с голосовым управлением

Китайский производитель Xiaomi представил в Китае новую модель телевизора Mi TV 4A. 50-дюймовая версия стала шестой в линейке изделий с диагоналями 32, 43, 49, 55 и 65 дюймов.
Новинка поддерживает разрешение 4K (3840х2160 пикселей) и работает с поддержкой HDR10+ HLG. В ТВ также установлены стереодинамики Dolby Audio и dtsHD.
Пульт дистанционного управления поддерживает функцию голосового ввода. Это позволяет проще ориентироваться в приложении Smart TV.
В Mi TV 4A предусмотрели 3 HDMI-порта, 2 USB-выхода, Ethernet, поддержку Bluetooth 4.2, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Управлять "хозяйством" поручили четырехъядерному процессору Amlogic L962.
Новинка обещает порадовать демократичной стоимостью - около 370 долларов.
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