Жилой дом из земли и рисовой шелухи напечатали на 3D-принтере

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры из итальянской компании WASP напечатали на 3D-принтере жилой дом площадью 20 кв.м, потратив на это всего около $1 тыс. Об этом сообщается на сайте компании.

Экспериментальное жилье создано в буквальном смысле из подручных материалов: земли, соломы, рисовой шелухи и извести. Все это было найдено в окрестностях строительной площадки. В состав грунта, который использовали при печати дома, входят глина, ил и песок. Все компоненты смешали с водой, чтобы получить однородный раствор, который использовали для печати стен дома на 3D-принтере Crane WASP. Фундамент, состоящий из трех слоев бетона, также напечатан на 3D-принтере, а венчает конструкцию деревянная крыша. Большое окно дома направлено на юго-запад, чтобы максимально использовать естественное освещение. Изнутри дом отделан деревом и глиной. Представители фирмы утверждают, что в климатической зоне, пригодной для рисоводства, такое здание не будет нуждаться ни в отоплении, ни в кондиционировании: в нем будет достаточно тепло зимой и прохладно летом.

Для строительства дома со стенами толщиной 40 см потребовалось 10 дней и всего $1 тыс. (без учета рабочей силы).

Экспериментальный проект получил название Gaia - в честь древнегреческой богини Земли, его можно рассматривать как новую экологически чистую архитектурную модель. Такая технология 3D-печати зданий позволит рационально использовать натуральные отходы, в частности в цепочке производства риса. На основе данных, полученных при реализации проекта Gaia, можно конкретизировать новые экономические сценарии: по подсчетам специалистов, с одного гектара культивируемого рисового поля можно получить материалы для 100 кв.м построенной площади.

По словам авторов проекта Gaia, технология 3D-печати зданий решает сразу три проблемы: позволяет обойтись без экологически "грязного" производства строительных материалов, решает вопрос утилизации отходов рисоводства и обеспечивает население дешевой жилплощадью.

WASP - ведущая компания в области 3D-печати, проектирования, производства и продажи 3D-принтеров, полностью изготовленных в Италии.-0-