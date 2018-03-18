13 человек пострадали после автотарана ночного клуба в Великобритании

Информагентства со ссылкой на британскую полицию заявляют, что посетитель, которого выгнали из ночного клуба, сел за руль своего автомобиля и направил его в толпу отдыхающих, ранив не менее 13 человек. Вечеринка проходила под шатром на открытом воздухе, что позволило злоумышленнику беспрепятственно въехать внутрь.

Правоохранители графства Кент утверждают, что 21-летний мужчина арестован по подозрению в покушении на убийство в субботу в Грейвсенде, в 48 километрах к юго-востоку от Лондона. Полиция не связывает инцидент с терроризмом.

Администрация клуба в соцсетях поблагодарила за героические действия "нашу команду и гостей, которые помогли задержать человека до того, как он причинил больший вред".

Ни одна из травм, полученных пострадавшими не опасна для жизни.