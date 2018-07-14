28 человек пострадали в Испании в результате забега быков

В испанском городе Памплона во время традиционного забега быков пострадали 28 человек. Об этом 14 июля сообщает Sky News.

Шестеро из пострадавших госпитализированы. Два человека получили ушибы грудной клетки, трое - черепно-мозговые травмы, один - ушиб поясницы.

Одного из участников забега бык поднял за платок и протащил несколько десятков метров.

Забег на 850 м длился 2 мин 12 сек.

Фестиваль "Сан-Фермин", в рамках которого прошел забег, ежегодно проходит в Памплоне с 6 по 14 июля. За девять дней здесь организуют около 500 фестивальных мероприятий, которые посещают около миллиона туристов.

Наиболее посещаемые - забеги быков по улицам. Молодые люди бегут вместе с быками, доказывая свою мужественность и удачливость.