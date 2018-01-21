60 рабов обнаружили в колл-центре в Хорватии

Полиция Хорватии нашла и ликвидировала два нелегальных колл-центра. В них содержались 59 выходцев из Китая, передают информагентства.
Правоохранители задержали двух хорватов и двух китайцев, охранявших здания.
Удалось установить личность владельца теневых структур. 48-летний местный житель арендовал два дома площадью 800 и 400 квадратных метров. В жилых строениях присутствовали минимально необходимые условия для жизни. Как стало известно, в них организовали нелегальные компьютерные махинации в отношении жителей КНР.
Работников подвозил другой житель Хорватии, 51-летний мужчина. Их доставляли из Словении, куда они прибывали из Азии. Их заманивали возможностью легального заработка.
По факту произошедшего проводится проверка.
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