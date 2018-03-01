Аэропорт Дублина приостановил работу из-за снегопада

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Дублина приостанавливает работу до 3 марта из-за сильного снегопада, вызванного штормом "Эмма". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объявление на официальной странице воздушной гавани в Twitter.

Сильные снегопады обрушились на восточную части Ирландии в ночь на 28 февраля. Местами снежный покров достиг 16 см. Красный уровень опасности из-за непогоды объявлен в графствах Дублин, Килдэр, Лут, Мит и Уиклоу.

Красный уровень опасности в связи с погодными условиями был также объявлен сегодня на территории юго-западной Англии и на юге Уэльса.-0-