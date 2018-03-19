Акробат Cirque du Soleil погиб после падения с высоты

38-летний артист цирка Cirque du Soleil погиб, упав с высоты на сцену. Это произошло в городе Тампа, штат Флорида (США), передают информагентства.

Янн Арно проработал в цирке более 15 лет. Последним для него стало шоу VOLTA, проходившее в субботу. Несмотря на быструю госпитализацию, он впоследствии скончался от полученных травм.

Несчастный случай стал шоком для всего коллектива. Трюк, выполняемый Арно, считался относительно безобидным и при этом выполнялся с двумя страховочными ремнями.

Именно последний, как полагают, и стали причиной падения. Ближайшие два шоу в связи с этими отменили.