Актер Федор Добронравов перенес инсульт, ему была сделана экстренная операция

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Федор Добронравов, который завоевал любовь широкой публики благодаря съемкам в сериале "Сваты", перенес инсульт, ему была проведена операция. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что операция прошла нормально. Выписка Добронравова из московской больницы пока не планируется.

23 марта худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт сообщил, что сейчас состояние здоровья Федора Добронравова нормализовалось.

Ранее, 18 марта, сообщалось со ссылкой на представителя артиста Ирину Сойкину, что Добронравов был госпитализирован. В связи с этим отменили спектакль "Чудики" с его участием.

Народную любовь Федор Викторович заслужил благодаря ролям в лентах "День радио", "Кадетство", "Сваты", "Ликвидация", а также в сериале "Сваты" и скетч-шоу "6 кадров". С 2003 года работает в Московском академическом Театре сатиры, является одним из ведущих актеров театра. Также он работает на телевидении.-0-