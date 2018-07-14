Актриса Марианна Рубинчик находится в реанимации с ожогами

У Марианны Рубинчик от ожогов пострадали 50% тела. Особенно сильно пострадали лицо, шея, руки. Причиной трагедии стала невнимательность – актриса уснула на даче с зажженной сигаретой.
Инцидент произошел 29 июня, но о нем стало известно только сегодня. Марианна Рубинчик лежала в ожоговом центре в Подмосковье, а сейчас она переведена в реанимацию одной из столичных клиник. Актриса известна зрителям по ролям в фильмах "Черный клоун", "Нанкинский пейзаж", "Русская пицца".
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