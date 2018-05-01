Акция "Бессмертный полк" пройдет в Оттаве в День Победы во второй раз

Международная акция "Бессмертный полк" во второй раз состоится в этом году в День Победы в столице Канады Оттаве. Об этом сообщает ТАСС.

Шествие 9 мая, в День Победы, представители русскоязычной общины канадской столицы начнут от Музея войны, расположенного в центральной части города. Митинг памяти пройдет у танка Т-34, а шествие начнется в парке около музея.

6 мая состоится праздничный обед в честь ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в Оттаве и ее пригородах. Осталось в живых только девять ветеранов войны, но в Оттаве живет много их детей, которых тоже пригласили на праздник.

В 2017 году в Оттаве впервые провели акцию "Бессмертный полк", в ней участвовали около 400 человек.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".