Альпинисты из Польши и Франции застряли у вершины Гималаев на высоте 7,4 тыс. м

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альпинисты Элизабет Револь и Томаш Мацкевич застряли на высоте примерно 7,4 тыс. м у гималайской вершины Нанга-Парбат, сообщает ТАСС.

Альпинисты переночевали в горах, после чего предприняли неудачную попытку спуститься. В настоящий момент они по-прежнему находятся на этой высоте и ожидают помощи. Операция по спасению альпинистов координируется польскими и французскими дипломатами. Вскоре должна быть получена информация о возможности использования спасательного вертолета.

Гора Нанга-Парбат на северо-западе Гималаев - девятый по высоте восьмитысячник мира. Вершина входит в первую тройку самых опасных для восхождения со смертностью 22,3% по отношению к числу достигших ее пика.-0-