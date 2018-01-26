Альпинисты из Польши и Франции застряли у вершины Гималаев на высоте 7,4 тыс. м

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альпинисты Элизабет Револь и Томаш Мацкевич застряли на высоте примерно 7,4 тыс. м у гималайской вершины Нанга-Парбат, сообщает ТАСС.
Альпинисты переночевали в горах, после чего предприняли неудачную попытку спуститься. В настоящий момент они по-прежнему находятся на этой высоте и ожидают помощи. Операция по спасению альпинистов координируется польскими и французскими дипломатами. Вскоре должна быть получена информация о возможности использования спасательного вертолета.
Гора Нанга-Парбат на северо-западе Гималаев - девятый по высоте восьмитысячник мира. Вершина входит в первую тройку самых опасных для восхождения со смертностью 22,3% по отношению к числу достигших ее пика.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN