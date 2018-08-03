Американская корпорация Apple обновила рекорд 2007 года китайского PetroChina

Компании Apple удалось обновить более чем десятилетний рекорд. Стоимость самой дорогой компании в мире превысила триллион долларов. Цена одной акции корпорации на 2 августа - около $207. Об этом свидетельствуют данные торгов на Nasdaq.

Корпорация повторила рекорд нефтегазовой китайской компании PetroChina, установленный в 2007 году. Триллионную отметку Apple достигла благодаря хорошим показателям в финансовой деятельности.

В июне глава Apple Тим Кук заявил, что не ориентируется на рыночную капитализацию компании. Для компании, по его словам, важно делать необходимый потребителю продукт.