Американский истребитель ВВС США F-15 разбился у берегов Японии

В понедельник, одиннадцатого июня, рано утром по местному времени у берегов японского острова Окинава разбился американский истребитель F-15, сообщает ТАСС. Пилот сумел во время катапультироваться, после чего был спасен поисково-спасательной командой.
Мужчина, управлявший истребителем, получил тяжелые увечья. Врачи диагностировали у него перелом ноги и тяжелые ушибы, однако сейчас его жизни ничто не угрожает. Пилот катапультировался из воздушного судна и приземлился в море. Там его обнаружили вооруженные силы Японии с вертолета.
Командование США отмечает, что производился учебный полет. Пока точные причины крушения не установлены, однако предполагается, что оно произошло вскоре после взлета.
Самолет вылетел с базы ВВС США Кадена на острове Окинава. Именно там сосредоточено около семидесяти процентов американских военных объектов в Японии.
Министр обороны Японии Ицунори Онодэру решительно заявил, что американская сторона должна предпринять действия, исключающие повторение подобного в будущем, а также обеспечить полную безопасность полетов.
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