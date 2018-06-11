Американский истребитель ВВС США F-15 разбился у берегов Японии

В понедельник, одиннадцатого июня, рано утром по местному времени у берегов японского острова Окинава разбился американский истребитель F-15, сообщает ТАСС. Пилот сумел во время катапультироваться, после чего был спасен поисково-спасательной командой.

Мужчина, управлявший истребителем, получил тяжелые увечья. Врачи диагностировали у него перелом ноги и тяжелые ушибы, однако сейчас его жизни ничто не угрожает. Пилот катапультировался из воздушного судна и приземлился в море. Там его обнаружили вооруженные силы Японии с вертолета.

Командование США отмечает, что производился учебный полет. Пока точные причины крушения не установлены, однако предполагается, что оно произошло вскоре после взлета.

Самолет вылетел с базы ВВС США Кадена на острове Окинава. Именно там сосредоточено около семидесяти процентов американских военных объектов в Японии.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэру решительно заявил, что американская сторона должна предпринять действия, исключающие повторение подобного в будущем, а также обеспечить полную безопасность полетов.