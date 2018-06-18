Арестован глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд принял решение направить главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера, подозреваемого по делу о дизельном скандале, в следственный изолятор, сообщает ТАСС.

В прокуратуре Мюнхена сообщили, что подозреваемый предстал перед судьей, которая распорядилась заключить его в следственный изолятор. Отмечается, что такое решение принято из-за опасений, что подозреваемый предпримет меры для сокрытия следов преступления.

Руперт Штадлер занимает пост главы Audi 11 лет. Ранее стало известно о том, что прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении него по подозрению в мошенничестве и опосредованном подлоге и провела обыски в его квартире. Глава Audi стал самым высокопоставленным сотрудником германского автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с дизельным скандалом.

Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.-0-