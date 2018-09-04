Ариф Алви избран президентом Пакистана

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат от правящей партии "Движение за справедливость" Ариф Алви избран 13-м президентом Пакистана, сообщает ТАСС со ссылкой на избирательную комиссию страны.
За пост главы республики боролись три кандидата. По данным избиркома, Ариф Алви получил 320 голосов, представитель оппозиции Фазл-ур-Рехман - 159 голосов, кандидат от Пакистанской народной партии Аитзаз Ахсан - 120 голосов. Действующий президент Пакистана Мамнун Хусейн отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
Президент Пакистана избирается коллегией выборщиков, состоящей из депутатов нижней и верхней палат федерального парламента, а также законодательных собраний четырех провинций страны.-0-
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