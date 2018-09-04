Авария на газопроводе в Курской области оставила без газа более 40 тыс. человек

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария на газопроводе в Курской области оставила без газа более 40 тыс. жителей Железногорска, сообщает РИА Новости.
Произошел разрыв трубы на газораспределительной станции Железногорска. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Газоснабжение населения осуществляется за счет остаточного давления в газопроводе. -0-
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