Авиадиспетчеры Греции проведут забастовку

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиадиспетчеры Греции проведут 30 мая трехчасовую забастовку, сообщают информагентства.

Забастовка пройдет с 10.00 до 13.00 (совпадает с московским) и приведет к изменению в расписании рейсов.

Греческие авиакомпании AEGEAN и Olympic Air отменят 6 рейсов и изменят время вылета до 50 рейсов. Под отмену попали утренние рейсы из Афины в Стамбул и обратно, в Софию и обратно, Афины-Салоники и Салоники-Афины. Время вылета других рейсов изменено, чтобы они не попадали на часы забастовки. Все изменения внесены в расписание, опубликованное на сайтах авиакомпаний.

Забастовка коснется и других авиакомпаний.

Авиадиспетчеры Греции принимают участие в общенациональной забастовке трудящихся, которые протестуют против падения уровня жизни, требуют принять реальные меры борьбы с безработицей, увеличить зарплаты и пенсии, ввести справедливую систему налогообложения.-0-