Авиакомпании Air France и Lufthansa отменяют 10 апреля часть рейсов из-за забастовки сотрудников

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская авиакомпании Air France отменит 10 апреля четверть своих рейсов из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

Air France планирует выполнить около 65% дальне- и 73% среднемагистральных рейсов, прибывающих и отправляющихся из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль. Air France также намерена осуществить около 80% маршрутов на короткие расстояния, которые запланированы из Орли.

Ожидается, что в забастовке, которая пройдет 10-11 апреля, примут участие авиадиспетчеры, бортпроводники, стюардессы и пилоты. Ранее сотрудники Air France уже устраивали забастовки 22 и 23 марта, а также 3 и 7 апреля нынешнего года. В планах профсоюзов повторить стачки еще несколько раз в течение апреля, в частности, 17-18 апреля и 23-24 апреля.

Кроме того, германская авиакомпания Lufthansa отменяет 10 апреля более 800 рейсов из-за намеченной на этот день стачки. В акции примут участие сотрудники служб безопасности и наземных служб аэропортов. Профсоюз работников сферы услуг Verdi призвал работников провести 10 апреля забастовку в четырех аэропортах Германии - во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене. Акция протеста может затронуть около 90 тыс. пассажиров. Профсоюз Verdi намерен повысить таким образом давление перед очередным этапом тарифных переговоров с работодателями.-0-