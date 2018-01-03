3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджетный авиаперевозчик Ryanair меняет правила провоза багажа с 15 января 2018 года. Об этом говорится на сайте Ryanair.

Изменения призваны стимулировать пассажиров брать с собой в салон самолета меньше ручной клади и сдавать багаж в грузовой отсек.

С 15 января в салон самолета можно будет взять две сумки ручной клади лишь тем пассажирам, которые оформили билеты с приоритетной посадкой (Priority Booking). Доплата за Priority Booking составляет 5 евро, если приобретать данную услугу во время интернет-бронирования билета.

Тем, кто не приобрел услугу Priority Booking, сумку размером 55 см x 40 см x 20 см и весом до 10 кг нужно будет оставить на входе в гейт (ее отправят в грузовой отсек самолета, платить за это не нужно). В салон можно взять сумку поменьше - 35 см x 20 см x 20 см.

Ранее, с 6 сентября 2017 года, вступило в силу другое изменение правил провоза багажа в самолетах Ryanair: стоимость провоза зарегистрированного багажа была снижена с 35 евро до 25 евро, а лимит веса увеличен с 15 кг до 20 кг.-0-