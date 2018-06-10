Автобус с артистами хора столкнулся с поездом в Орловской области

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с артистами самодеятельности столкнулся с грузовым поездом в Орловской области, передают информагентства.
ДТП произошло 10 июня около 8 утра на регулируемом железнодорожном переезде в 20 км от Орла. Четыре человека погибли, 12 находятся в больнице, среди них школьник. В автобусе ехали артисты хора Лавровского сельского поселения.
По предварительным данным, водитель автобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело.-0-
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