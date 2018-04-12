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СМИ Беларуси

Автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии

В мире 12.04.2018 | 09:17
Фото Reuters
Фото Reuters

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с российскими журналистами был обстрелян в Сирии неизвестными лицами, три человека получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Вечером 11 апреля, когда российские журналисты возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, их автобус подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

Минобороны России уточняет, что легкие ранения ног получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов. Пострадавшим была оказана медпомощь, угрозы для их жизни нет. Журналистов эвакуировали в медицинский госпиталь для лечения.-0-

Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийской армииВосточная Гута полностью перешла под контроль сирийской армии
Город Дума, расположенный в предместье Дамаска Восточная Гута, взят под контроль правительственными войсками Сирии.

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Сирия, СМИ, стрельба
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