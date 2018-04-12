Автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с российскими журналистами был обстрелян в Сирии неизвестными лицами, три человека получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Вечером 11 апреля, когда российские журналисты возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, их автобус подвергся обстрелу из стрелкового оружия.
Минобороны России уточняет, что легкие ранения ног получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов. Пострадавшим была оказана медпомощь, угрозы для их жизни нет. Журналистов эвакуировали в медицинский госпиталь для лечения.-0-
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