Автобус с туристами разбился в Польше, есть жертвы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус попал в аварию в Польше, два человека погибли, 16 пострадали, сообщает ТАСС.

ДТП произошло в местности Константиново в Куявско-Поморском воеводстве. Автобус выехал на встречную полосу, а затем скатился в придорожный ров. Всего в транспортном средстве находились 50 пассажиров.

На месте происшествия ведется спасательная операция, трасса номер 91 заблокирована. Причины аварии выясняются.-0-