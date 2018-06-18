Автобус с туристами разбился в Польше, есть жертвы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус попал в аварию в Польше, два человека погибли, 16 пострадали, сообщает ТАСС.
ДТП произошло в местности Константиново в Куявско-Поморском воеводстве. Автобус выехал на встречную полосу, а затем скатился в придорожный ров. Всего в транспортном средстве находились 50 пассажиров.
На месте происшествия ведется спасательная операция, трасса номер 91 заблокирована. Причины аварии выясняются.-0-
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