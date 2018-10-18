Барселонский храм Саграда Фамилия выплатит $41 млн за 130 лет строительства без лицензии

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне согласилась выплатить городским властям деньги за то, что на протяжении более 130 лет строительство церкви велось без разрешения. Об этом сообщает BBC.

Размер компенсации составляет $41 млн. Выплачиваться она будет на протяжении 10 лет. Деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры у храма и развитие близлежащих кварталов.

Строительство Храма Святого Семейства - творения архитектора Антонио Гауди (1852-1926) - началось в 1882 году на частные пожертвования. Церковь является одной из главных достопримечательностей Барселоны. Ожидается, что стройка должна завершиться к 100-летней годовщине со дня смерти автора проекта - в 2026 году.-0-