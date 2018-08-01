Бельгия ввела сбор для журналистов за проверку безопасности

Работающие в Бельгии журналисты будут платить сбор в размере 100 евро в год за проверку безопасности. Об этом говорится в опубликованной 31 июля пресс-службой Европейского совета инструкции по аккредитации на плановый саммит ЕС в Брюсселе 18 октября.

Взнос обязан уплачивать работодатель каждого постоянно проживающего в Бельгии сотрудника СМИ, который получает аккредитацию на саммиты Евросоюза.

"Для представителей СМИ, имеющих бельгийское гражданство или постоянно проживающих в Бельгии, новый бельгийский закон предусматривает взнос в 50 евро за каждого сотрудника, проходящего проверку безопасности. Результаты проверки безопасности журналистов действительны в течение шести месяцев. Счет при аккредитации будет автоматически направлен работодателю или самому журналисту, если бельгийские власти не имеют банковских данных его СМИ", - говорится в документе.