Белый дом подтвердил решение о приостановке учений на Корейском полуострове

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные военные учения США и Республики Корея не будут проводиться, пока КНДР добросовестно участвует в переговорах о свертывании ее ядерных программ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает ТАСС.

"Переговоры на этот счет на данном этапе продолжаются. Пока КНДР продолжает действовать добросовестно, как мы видели это в Сингапуре, мы ожидаем, что эти вещи (совместные учения) будут находиться на паузе", - сказала Сара Сандерс.

Пентагон также подтвердил информацию о том, что США и Республика Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове. "В соответствии с обязательствами президента США Дональда Трампа и совместно с нашим союзником Республикой Корея ВС США приостановили запланированные на этот август военные игры, носящие оборонный характер", - отметила пресс-секретарь министерства обороны Дана Уайт.

Отмечается, что Пентагон вслед за Дональдом Трампом использовал термин "военные игры" для описания военных маневров с Республикой Корея.

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По завершении переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

На итоговой пресс-конференции Трамп пообещал, что США приостановят совместные с Республикой Корея военные учения, которые он охарактеризовал как "чрезвычайно провокационные" и "неподобающие" в складывающейся ситуации. Затем глава американской администрации еще несколько раз подтверждал намерение заморозить проведение таких военных маневров, несмотря на резкую критику его решения со стороны целого ряда политических кругов США. Кроме того, Трамп подчеркивал, что считает неоправданными расходы Соединенных Штатов на организацию этих учений.-0-