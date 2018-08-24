Берлин охвачен облаком дыма из-за лесного пожара

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар бушует недалеко от Берлина (Германия), жители столицы обеспокоены запахом дыма в городе, сообщает немецкая газета Bild.

Пожар вспыхнул днем 22 августа возле немецкого города Тройенбрицен, в 50-и км от Берлина. По последним данным, огнем охвачена территория площадью около 300 га. Жителям окрестных городов предписано эвакуироваться.

Между тем сегодня утром многие пользователи Twitter сообщили, что были разбужены запахом гари. По некоторым данным, облако дыма уже охватило весь Берлин. Пожарные службы просят горожан закрывать окна и двери, а также отключить системы вентиляции. Такие же рекомендации получили жители расположенного рядом с Берлином города Потсдам.-0-