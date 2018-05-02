Беспорядки в Париже: разбитые витрины, поджоги и 276 задержанных

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже (Франция) во время первомайского шествия вспыхнули массовые беспорядки, полиция применила слезоточивый газ и задержала 276 человек, сообщают информагентства.

Беспорядки вспыхнули, когда к колонне мирных демонстрантов примкнула группа из 1,2 тыс. сторонников леворадикальных движений, одетых во все черное и скрывавших лица под масками. Практически сразу они начали бить витрины ресторанов и кафе, поджигать машины. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. После этого начались столкновения радикалов с сотрудниками правопорядка.

В общей сложности экстремисты нанесли ущерб 31 магазину, сожгли шесть автомобилей, напали на ресторан сети "Макдональдс", а также забросали здание автошколы бутылками с зажигательной смесью. В результате столкновений пострадали четыре человека, в том числе один полицейский.

По данным Euronews, накануне инцидента в полицию поступила информация о возможном выступлении экстремистов, которые готовились к акции в том числе через социальные сети.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки, подчеркнув, что виновные будут привлечены к ответственности.-0-