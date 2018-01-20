Бездомная кошка частично обесточила аэропорт Каира

Бездомное животное проникло на электрическую подстанцию грузовой зоны международного аэропорта Каира и вызвало короткое замыкание. В результате аэропорт египетской столицы оказался частично парализован.
На два часа были обесточены несколько зданий грузового терминала. Техбригада впоследствии обнаружила тело погибшей кошки.
После окончания ремонтных работ электроснабжение восстановили во всех помещениях.
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