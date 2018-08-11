Биплан рухнул под Иркутском при взлете

По сообщениям СМИ, в поселке Нижняя Гутара в Иркутской области биплан упал на землю при взлете. Был подан сигнал SOS c GPS-трекера. По плану воздушное судно держало курс на аэропорт "Кузнецово" в Красноярске.

По предварительной информации, на борту находились два человека, оба они остались живы, но пострадали. У пилота - перелом, а у пассажира - рваная рана грудной клетки.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.