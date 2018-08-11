Биплан рухнул под Иркутском при взлете

По сообщениям СМИ, в поселке Нижняя Гутара в Иркутской области биплан упал на землю при взлете. Был подан сигнал SOS c GPS-трекера. По плану воздушное судно держало курс на аэропорт "Кузнецово" в Красноярске.
По предварительной информации, на борту находились два человека, оба они остались живы, но пострадали. У пилота - перелом, а у пассажира - рваная рана грудной клетки.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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