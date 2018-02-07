Блокчейн, криптовалюты и их влияние на макроэкономику стран ЕАЭС обсудят в Москве

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Блокчейн, криптовалюты и их влияние на макроэкономику стран Евразийского экономического союза станут темой международного семинара, который пройдет 12 февраля в Москве на площадке Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Участники мероприятия обсудят сущность, преимущества и недостатки технологии блокчейн, опыт ее успешного применения и возможность использования в целях развития евразийской интеграции. Будут рассмотрены вопросы правового регулирования применения технологии блокчейн и использования криптовалют, национальные и международные практики, а также влияние блокчейна и криптовалют на традиционные принципы товарно-денежных отношений и макроэкономическую устойчивость. Кроме того, планируется изучить перспективы создания регионального расчетного инструмента на основе технологии блокчейн в странах ЕАЭС для более эффективного управления валютными рисками и снижения транзакционных издержек при взаимных расчетах.

В числе спикеров, уже подтвердивших свое участие в семинаре, член Коллегии (министр) ЕЭК по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая, член Коллегии (министр) ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, вице-министр информации и коммуникаций Казахстана Кайрат Балыкбаев, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, председатель правления Банка Интеза, президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.-0-