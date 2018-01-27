Боевики напали на военный лагерь в Мали: 14 убитых

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта в субботу заявил, что люди не должны бояться "варварских атак". Это произошло после того, как неизвестные боевики убили по меньшей мере 14 солдат в результате нападения на военный лагерь.

Обитатели засушливого региона Сахель в Западной Африке страдают от насилия со стороны воинствующих групп, часть из которых связана с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

"Потери военных - 14 погибших, 17 раненых. Также убиты два врага", - сказал один из источников.