Боевики напали на военный лагерь в Мали: 14 убитых

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта в субботу заявил, что люди не должны бояться "варварских атак". Это произошло после того, как неизвестные боевики убили по меньшей мере 14 солдат в результате нападения на военный лагерь.
Обитатели засушливого региона Сахель в Западной Африке страдают от насилия со стороны воинствующих групп, часть из которых связана с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".
"Потери военных - 14 погибших, 17 раненых. Также убиты два врага", - сказал один из источников.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN